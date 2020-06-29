Есть немало слухов, что в комплекте новых смартфонов из линейки iPhone 12 не будет наушников. Теперь популярный аналитик Минг-Чи Кио заявил, что будущая новинка лишится в комплекте еще и зарядного устройства.

По мнению эксперта, в этом году Apple добавит в комплект только зарядной кабель, передает macrumors.com.

К теме Как будет выглядеть iPhone 12: в сети появились фото макетов для смартфона

А как же блок питания

Его придется покупать отдельно. Он станет чуть мощнее – 20 Вт. Сейчас, как известно, смартфоны линейки iPhone 11 Pro поставляются с блоком 18 Вт.

Причина

Как объясняет Минг-Чи Кио, к такому шагу компания прибегает ради экономии. Так производитель сможет компенсировать свои расходы на интеграцию в новый iPhone модуля сети 5G.

При этом, еще один аналитик Джон Фингас предположил, что такое решение может быть связано с более благородной целью – так это будет экологичнее. Ведь большое количество пользователей не используют зарядные устройства, которые идут в комплекте с новыми смартфонами (об этом говорят исследования). Более того, некоторые из них даже не достают устройство из коробки. Они просто использовали зарядку от старого смартфона.

Интересно Жуткое зрелище: сгорел грузовик, полностью заполненный iPhone 11

Кроме того, популярность беспроводных зарядок тоже растет. Есть часть пользователей, которые заряжают смартфоны в машине, от ПК в том числе.

Добавим, что Минг Чи-Кио известен своими точными прогнозами относительно будущих моделей iPhone.

Когда анонс

До сих пор точной информации нет. Традиционно, новую флагманскую линейку компания выпускает в сентябре. Однако, в этом году из-за коронавируса презентацию скорее всего перенесут. Возможно анонс состоится в октябре или даже в ноябре.