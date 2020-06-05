Этой осенью мы надеемся таки увидеть новую линейку iPhone 12. Хотя из-за коронавируса выход новинок под вопросом. Тем временем, эксперты уже предполагают, как может выглядеть новый iPhone в 2021 году.

В частности, как утверждают источники, iPhone 13 наконец избавится от выреза вверху экрана, а также будет без порта Lightning. Макет смартфона Apple 2021 года обнародовали на японском ресурсе MacOtakara.

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Портал опубликовал интересные фотографии и видеоролик, демонстрирующие напечатанный на 3D-принтере макет iPhone 13.

Что известно

Макет разработали на основе данных китайского гиганта онлайн-торговли Alibaba. Устройство должно получить диагональ 5,5 дюймов. Рамки вокруг экрана у модели очень тонкие. Еще одно важное отличие – отсутствие выреза под датчики.

Источники говорят, что Apple тестирует технологию камер, встроенных под экран.

Макет iPhone 13 (2021): видео

Основная камера получит аж 5 модулей, расположенных крестообразно. На нижней грани видно порт USB Type-C вместо фирменного Lightning.

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Как известно, MacOtakara имеет большой список утечек, связанных с продукцией Apple. Например, эскизы iPhone SE 2 были опубликованы за несколько месяцев до его анонса весной 2020 года.