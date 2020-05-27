В iPhone обнаружили серьезную уязвимость: в чем угроза
В iPhone эксперты нашли уязвимость, которая позволяет обойти встроенные в Apple ограничения на новых устройствах. Похожие методы используют хакеры для захвата устройств жертв.
В частности, уязвимость заметил популярный хакер под ником Pwn20wnd, он известен исследованием безопасности iOS, передает theguardian.com.
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Как рассказал хакер, программа для взлома доступна на таких моделях iPhone:
- iPhone 11
- iPhone SE 2020
- iPad Pro 2020
Правда, при условии, что эти модели обновились до новой версии операционной системы iOS 13.5.
Проблемы с безопасностью
Обычно iPhone имеет много мер безопасности, которые обеспечивают загрузку и установку на устройства только того ПО, которое утвердила Apple. Как говорит хакер, это позволяет компании гарантировать, что устройства будет сложно взломать, а также дает возможность Apple контролировать доходы iOS.
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Однако, такая строгая политика компании подталкивает пользователей устанавливать некоторое необходимое им программное обеспечение из других источников.
Именно это позволяет преступникам обходить ограничения безопасности и устанавливать вредоносное ПО.
Когда уязвимость исправят
Как предполагает Pwn20wnd, выпуск нового патча, который исправляет уязвимость, займет для компании 2-3 недели. Также надо учесть, что после выпуска патча пользователи могут переходить на предыдущую версию iOS в течение двух недель.