iPhone продолжает шпионить за пользователями через Siri

Экс-подрядчик компании Apple Тома ле Боннек выступил с публичным заявлением, в котором обвинил компанию в том, что она не понесла никаких наказаний за незаконное прослушивание владельцев iPhone. Он также отметил, что голосовой помощник Siri продолжает записывать запросы пользователей.

По словам ле Боннека, Apple продолжает игнорировать и нарушать фундаментальные права пользователей и незаконно собирает огромные объемы данных, сообщает издание The Register.

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Он отметил, что чрезвычайно обеспокоен тем, что в Евросоюзе практически все технологические компании прослушивают граждан, хотя в ЕС принят один из самых строгих законов по защите данных в мире.

Принять закон недостаточно: его нужно применять к нарушителям конфиденциальности,

– написал экс-подрядчик Apple.

Что известно о шпионаже Apple

В июле 2019 года ле Боннек, тогда пожелал остаться анонимным, рассказал The Guardian о том, что Apple нанимала сотрудников, которые прослушивали разговоры пользователей iPhone с голосовым помощником. целью для этого, якобы было улучшение качества работы Siri.

В ходе этих прослушиваний компания получила конфиденциальные медицинские данные, сведения о сбыте и продажа наркотиков, а также аудиозаписи, сделанные в моменты, когда владельцы смартфонов занимались сексом.

Позже выяснилось, что в политике приватности компании действительно, хотя и туманно, но описывалось, что Apple может записывать разговоры с Siri для улучшения качества работы помощника, однако компания не сообщала пользователям, что их запросы будут слушать и обрабатывать живые сотрудники, а не искусственный интеллект.

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Ле Боннек заявил, что компания "действует в "серой зоне" как закона, так и морали" уже несколько лет. Apple подтвердила, что практика прослушивания разговоров с Siri имеет место, однако доля запросов, которые попадают к сотрудникам, весьма невелика – менее 1%. В результате скандала компания решила приостановить программу контроля качества Siri живыми людьми.