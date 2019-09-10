Apple официально представила "бюджетный" смартфон iPhone 11: характеристики и цена новинки

Во вторник, 10 сентября, компания Apple провела свою традиционную осеннюю презентацию. На мероприятии купертеновцы анонсировали выход новых смартфонов iPhone 11. Самой доступной версией оказалось устройство без каких-либо приставок в названии – iPhone 11.

Дизайн

Компания Apple уже давно изменила подход к кардинальному обновлению дизайна своих смартфонов: теперь "яблочная" корпорация в корне меняет дизайн своих устройств раз в три года. Согласно этой схеме, новые iPhone 11 не получили существенных изменений в дизайне.

Всё утечки подтвердились. Новый iPhone 11 вместо XR. pic.twitter.com/iY1w7FyrHo — Wylsacom на iOS (@wylsacom) 10 вересня 2019 р.

В верхней части дисплея прежнему виднеется "челка", однако она стала несколько компактнее за счет уменьшения размеров датчика распознавания лица TrueDepth, фронтальных модулей динамика, камеры и датчиков света.

Больше всего изменений получила задняя панель iPhone 11, однако и здесь они касаются только размещения и количества камер. Как и в старших версиях, "бюджетник" получил выступающую квадратную область, в которой разместился двойной модуль основной камеры.

iPhone 11 получил "самый маленький" экран из всех смартфонов линейки – 6,1 дюйма. IPS-матрица с разрешением 1792х828 относится к новому поколению панелей Liquid Crystal. Такое решение существенно повлияло на качество цветопередачи и энергоэффективности дисплея.

Также, как и было анонсированно инсайдерами, новинка получила новые цвета – мятный и бирюзовый.

The iPhone 11 will come in new colors: green and purple https://t.co/6oTvWwDyIh pic.twitter.com/Nde0Iuas0T — The Verge (@verge) 10 вересня 2019 р.

Камеры

Основная камера получила 2 модуля по 12 Мп – широкоугольный и ультраширокоугольный (120 градусов) с диафрагмой f/1,8 и f/2,4 соответственно. Камера поддерживает расширенный динамический диапазон при съемке фото и видео, имеет портретный режим, который работает даже при съемке животных. Также предусмотрен режим для размытия заднего фона. Еще одна новинка – ночной режим Night Mode. Съемка видео в режиме 4К при 60 к/с.

Разрешение фронтальной камеры – 12 Мп. Она поддерживает видео 4K при 30 к/с.



iPhone 11 с двумя камерами

Автономность

Производитель заверил, что новинка будет работать на час дольше, чем предшественник. Емкость батареи в компании, традиционно, не назвали. Только отметили, что A 13 – найиболее энергоэффективный процессор.

Продуктивность

Все три новых смартфона Apple без исключения получили новейший чип A13: 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,66 ГГц оказался значительно быстрее предшественника. Кроме того, купертиновцы добавили к основному чипу сопроцессор R1. Первая итерация сопроцессора Rose, R1 (t2006) похожа на сопроцессор движения Apple серии M тем, что она помогает информировать iOS о том, где находится iPhone в пространстве.

Apple says its new A13 Bionic chip has the fastest smartphone CPU and GPU ever https://t.co/7ewVlwDLBV pic.twitter.com/d2oQaGMw6l — The Verge (@verge) 10 вересня 2019 р.

Отличительной особенностью R1 является то, что он объединяет гораздо больше датчиков, чем сопроцессор движения. Это позволит точнее понять, где именно находится устройство. Ранее сопроцессор движения объединял данные компаса, гироскопа, акселерометра, барометра и микрофонов.

Цена

Цена iPhone 11 составляет 699 долларов (17 400 гривен). Это стоимость на американском рынке. Конечно, в Украине он будет стоить значительно дороже.

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