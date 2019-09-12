Камеры iPhone 11 и iPhone 11 Pro: основные характеристики и отличия

Во вторник, 10 сентября, компания Apple представила миру новые смартфоны линейки iPhone 11. "Младшая" модель получила двойную основную камеру, а "старшие" – по три модуля.

Первым изменением, которое бросается в глаза при взгляде на iPhone 11 и iPhone 11 Pro, является, конечно, широкоугольная камера, которую разместили на квадратном выступе.

Читайте также: Новый iPhone Pro 11 Max: обнародовали цену в Украине

Дизайнеры компании отказались от тонировки камер, предпочитая выделить их и подать как ключевое нововведение аппаратов.

Камера iPhone 11

Как уже отмечалось, новый iPhone 11 получил двойную основную камеру, помещенную в выступающий квадратный модуль.



iPhone 11

Основная 12-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией получила новый сенсор и объектив с диафрагмой f / 1.8. Помимо нее в смартфоне установлена вторая камера на 12 Мп с ультраширокоугольным объективом с углом обзора 120 градусов. Оба модуля поддерживают все функции, включая расширенный динамический диапазон и запись 4K-видео с частотой 60 fps.

Презентация iPhone 11 – смотрите видео

В iPhone 11 также используется функция повышения качества фото HDR Smart. Режим анализирует еще больше данных во время съемки, чтобы избежать пересветов и провалов в тенях на кадре.

Важным нововведением стало появление специального ночного режима съемки, который автоматически активируется при плохом освещении. Ниже показан пример его работы:



Режим ночной съемки

Камеры iPhone 11 Pro

Особое внимание Apple уделила камере iPhone 11 Pro. Она представлена тремя 12-мегапиксельными модулями: обычным широкоугольным, телефото с увеличенной до f / 2.0 светосилой и ультраширокоугольным (120 градусов). Все три сенсора поддерживают съемку с высоким динамическим диапазоном, запись видео в 4K с 60 fps.



Характеристики камер iPhone 11 Pro

В iPhone наконец-то появился ночной режим съемки, который автоматически активируется при недостатке света. При спуске затвора камера делает серию снимков, а оптическая стабилизация устраняет дрожание. Потом фото объединяются и обрабатываются, чтобы в результате получился один светлый кадр.

Читайте также: Презентация iPhone 11: самые смешные мемы из сети

Кроме того, в iPhone 11 Pro дебютировала функция под названием Deep Fusion. Ее суть заключается в съемке девяти кадров и выборе лучших точек из каждого для создания одного детального и качественного снимка в любых условиях съемки.



Демонстрация работы функции Deep Fusion

Другие характеристики

Базовая версия iPhone 11 Pro получила 5,8-дюймовый экран, Max-модификация может похвастаться размером дисплея 6,5 дюйма. Зато "бюджетная" версия iPhone 11 получит диагональ 6,1-дюйма.

Презентация iPhone 11 Pro – смотрите видео

Все новинки работают на новом процессоре A13 в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Размер встроенного хранилища разный для каждой модели: в iPhone 11 он стартует с 64 ГБ, для старших версий – со 128 ГБ.

Заметим, в продажу новые iPhone 11 поступят уже 20 сентября.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно