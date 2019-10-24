iPhone 11 и iPhone 11 Pro проверили в экстремальных условиях: результаты теста

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iPhone 11 и iPhone 11 Pro проверили в экстремальных условиях
iPhone 11 и iPhone 11 Pro проверили в экстремальных условиях / Digital Trends

Кроме мощной начинки iPhone 11 и iPhone 11 Pro получили лучшую защиту по сравнению с предшественниками. Кроме того, Apple отмечает высокий уровень защиты от воды. Именно это утверждение взялись проверить журналисты.

Чтобы проверить это утверждение, журналисты издания CNET отправились в открытый океан, вооружившись подводным дроном.

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Что проверяли журналисты? Все новые iPhone защищены по стандарту IP68. Официально он подтверждает возможность погружения на глубину не более 1 метра продолжительностью не более 30 минут. Apple же заявляет, что iPhone 11 способен выдерживать 30 минут на глубине до 2 метров, а iPhone 11 Pro и 11 Pro Max и вовсе способны погружаться на 4 метра.

Испытания iPhone 11 Pro и 11 Pro Max в воде – смотрите видео

Первое погружение. Журналисты CNET решили испытать надежность в достаточно экстремальных условиях. Они арендовали лодку и взяли с собой подводную радиоуправляемую субмарину Trident от компании Sofar Ocean Technologies. К ней были прикреплены новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Сначала оба смартфона опустили на дроне на глубину 4 метра на 30 минут. В результате эксперимента оба аппарата продолжили нормально работать.

Второе и третье погружение смартфонов. Следующим этапом было погружение на 8 метров и снова на полчаса. Результат оказался аналогичным. Тогда журналисты отплыли подальше от берега, чтобы опустить смартфоны в воду на 12 метров. Даже после этого испытания оба гаджета остались в полностью исправном состоянии.

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Окончательные результаты испытания. После поездки смартфоны протерли и оставили на трое суток в выключенном состоянии, чтобы выяснить, не будет с ними что-то через некоторое время. После включения и проверки дисплея, камеры, динамиков и зарядного разъема оказалось, что оба смартфона остались целы и невредимы.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны iPhone 11 Apple iPhone
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