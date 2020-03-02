iPhone 11 продолжил работать после того, как пролежал два месяца на дне озера

Новые смартфоны Apple выпускаются в корпусах с защитой IP68, который предусматривает сохранение работоспособности комплектующих даже под водой, но при определенных условиях. Однако, как оказалось, "живучесть" iPhone 11 оказалась значительной большей, чем заявлял производитель.

Что произошло

Важно: Главный поставщик камер в iPhone приостановил свою работу

В начале октября 2019 года новый iPhone 11 маленькой Софи во время экскурсии по озеру в парке развлечений Disney World выпал из сумки в воду, говорится на сайте PhoneArena.

Родители девочки сообщили сотрудникам парка об инциденте, хотя и не надеялись, что смартфон будет работать после "купания", ведь производитель заявляет о сохранении работоспособности своих устройств при погружении в воду не более чем на 30 минут.

Что было со смартфоном

Почти через два месяца специальная команда аквалангистов, которая периодически достает со дна озера потерянные вещи, обнаружила "дайвера поневоле", и устройство передали владельцам. Вопреки скептическим ожиданиям, смартфон нормально функционировал несмотря на попадание в корпус песка и водорослей.

Стоит отметить, что единичный случай не следует рассматривать как призыв к экспериментам над своим устройством. Производители не рекомендуют погружать защищенные по стандарту IP68 устройства на глубину более 1 метра дольше, чем на 30 минут.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно