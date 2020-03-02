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iPhone 11 продолжил работать после того, как пролежал два месяца на дне озера

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Новые смартфоны Apple выпускаются в корпусах с защитой IP68, который предусматривает сохранение работоспособности комплектующих даже под водой, но при определенных условиях. Однако, как оказалось, "живучесть" iPhone 11 оказалась значительной большей, чем заявлял производитель.

Что произошло

Важно: Главный поставщик камер в iPhone приостановил свою работу

В начале октября 2019 года новый iPhone 11 маленькой Софи во время экскурсии по озеру в парке развлечений Disney World выпал из сумки в воду, говорится на сайте PhoneArena.

Родители девочки сообщили сотрудникам парка об инциденте, хотя и не надеялись, что смартфон будет работать после "купания", ведь производитель заявляет о сохранении работоспособности своих устройств при погружении в воду не более чем на 30 минут.

via GIPHY

Что было со смартфоном

Почти через два месяца специальная команда аквалангистов, которая периодически достает со дна озера потерянные вещи, обнаружила "дайвера поневоле", и устройство передали владельцам. Вопреки скептическим ожиданиям, смартфон нормально функционировал несмотря на попадание в корпус песка и водорослей.

Стоит отметить, что единичный случай не следует рассматривать как призыв к экспериментам над своим устройством. Производители не рекомендуют погружать защищенные по стандарту IP68 устройства на глубину более 1 метра дольше, чем на 30 минут.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно iPhone 11 iPhone Apple Смартфоны
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