iPhone 11 поразил своей камерой: результаты тестов

Смартфон от Apple – iPhone 11 с двойной камерой на тестах показывает результаты на уровне Huawei P20 Pro и Xiaomi Mi 9, которые имеют по три модуля. Впрочем, Apple известна своими возможностями выжимать из камеры смартфона максимум на который она вообще способна.

Специалисты DxOMark хвалят iPhone 11, даже несмотря на то, что смартфон выпал из Топ-10 (сейчас в сводном рейтинге он занимает 17 место).

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Конкуренты iPhone 11 в тестах камеры

Результаты тестов камеры iPhone 11

По качеству фотосъемки он сильно уступил iPhone 11 Pro Max, у которого 124 баллов (у iPhone 11 – 112 баллов). Однако в части видеосъемки показатели почти на одном уровне: iPhone 11 Pro Max – 102 балла, iPhone 11 – 101 балл.



Сравнительные тесты iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max

Но большие различия в оценках фотосъемки связаны в первую очередь с отсутствием у iPhone 11 телеобъектива. Собственно, низкое качество при масштабировании – один из минусов камеры при фотографировании. Еще специалистам не нравятся артефакты на снимках, неподходящее фокусное расстояние для портретов (26 и 13 мм, здесь ничего удивительного), и передержанные снимки при съемке ночных портретов со вспышкой.

Плюсы при фотографировании – точная и стабильная экспозиции, яркие и приятные цвета, хорошая детализация в помещении и на улице, очень хорошая работа модуля с сверхширокоугольным объективом.

При съемке видео эксперты отмечают точную экспозицию и широкий динамический диапазон, хорошую детализацию, эффективную стабилизацию, яркие и приятные цвета. Минусы – эффект желе, видимый на съемке во время движения, нестабильность баланса белого в помещении и нестабильность экспозиции, дерганье и прыжки автофокуса.

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