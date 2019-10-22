Как будет выглядеть iPhone 12 Pro Max: появились изображения

Известный инсайдер Хасан Каймак показал, как может выглядеть будущая топовая новинка от Apple – iPhone 12 Pro Max. Также он рассказал несколько интересных деталей о смартфоне.

Инсайдер опубликовал несколько изображений iPhone 12 Pro Max, сгенерированных на компьютере. На снимках показана трехмерная модель смартфона, передает igeekphone.com.

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Что еще известно? Новинка мало чем будет отличаться от iPhone 11 Pro Max. В модуле основной камеры должен появиться дополнительный модуль ToF.

А вот на лицевой панели произойдут более существенные изменения – Apple наконец откажется от "моноброви". Правда, где разместят фронтальную камеру – пока непонятно. Возможно, используют технологию с выдвижной камерой.



Надеемся, вырез действительно исчезнет

Также есть информация, что будущая новинка получит новый фирменный процессор Apple A14 в паре с 8 ГБ оперативной и терабайтом флэш-памяти. Еще один интересный момент, что смартфон может получить рекордно большую батарею емкостью 6000 мАч.



Так может выглядеть iPhone 12 Pro Max

Ранее инсайдеры сообщали, что в 2020 году Apple выпустит сразу 5 моделей iPhone. Среди них долгожданный бюджетник iPhone SE 2.

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