iPhone 12 получат гибкие дисплеи: что об этом известно

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iPhone 12 получат гибкие дисплеи / unsplash

Линейка iPhone 11 включает в себя две модели с OLED-дисплеями и одно "бюджетное" решение с жидкокристаллическим дисплеем. Однако., по данным инсайдеров, вскоре "яблочная" корпорация может и вообще отказаться от классических матриц.

Согласно новой утечке, уже в следующем году Apple переведет свои смартфоны на гибкие и значительно более тонкие OLED-панели.

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Что известно о дисплеях новых iPhone

По данным корейских СМИ, в 2020 году Apple представит три новые модели iPhone, самый компактный из которых получит диагональ дисплея 5,4, а также 6,1 и 6,7 дюйма. При этом тип OLED-панелей внутри линейки будет отличаться.

Крупнейшие и самые компактные iPhone получат гибкие дисплеи Samsung, выполненные по технологии Y-OCTA, которая предусматривает интеграцию сенсорного слоя непосредственно в экран. Такой подход позволяет снизить толщину устройства и сэкономить место для аккумулятора большей емкости.


Вероятный дизайн iPhone 12

Младшая модель с 6,1-дюймовым дисплеем также получит OLED-матрицу, но это будет традиционное решение с дополнительным сенсорным слоем – сейчас их производством для Apple занимаются Samsung и LG.

iPhone с поддержкой 5G

Ожидается, что все версии iPhone в следующем году начнут оснащаться 5G-модемами производства Qualcomm. По данным источников сети, несмотря на покупку бизнеса Intel, собственная разработка модулей займет у компании слишком много времени.

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Будущим новинкам приписывают модемы Snapdragon X55, при этом Apple, вероятно, доработает систему антенн, увеличив их количество для лучшего приема сигнала мобильной сети.

Другие детали о смартфонах

Подробные спецификации и цена будущих моделей iPhone не объявлены.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Apple iPhone Новости Техно Смартфоны Техно
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