iPhone 2019: какие характеристики получит новинка от Apple

Будущий смартфон от Apple, который может получить название iPhone 2019, будет несущественно отличаться от модельного ряда, который компания выпустила в 2018 году.

Об этом утверждает аналитик Мин-Чи Куо, слова которого передает издание AppleInsider.

По его словам, новый модельный ряд будет иметь похожие параметры, как у iPhone Xs Max и Phone Xs. В частности, диагональ OLED-экрана составит 6,5 и 5,8 дюймов. Оперативной памяти предусмотрено 4 ГБ. Также инженеры сохранят вырез вверху экрана.

Читайте также: Простая комбинация может вызвать сбой в работе iPhone

Чего коснется улучшение. Камеру TrueDepth усовершенствуют для лучшего срабатывания Face ID. Основная камера нового iPhone с 6,5-дюймовым экраном получит сразу три датчика – ультра-широкий, широкий и телефото модули.

Также новые устройства получат популярную сейчас функцию обратной зарядки, то есть смогут заряжать другие девайсы. Такую же функцию должен получить Galaxy S10.

Несмотря на слухи, Apple перейдет на кабель Type-C (как в Android-смартфонах), однако в модели 2019 года компания все еще не откажется от Lightning

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно