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iPhone помог вернуть угнанный автомобиль

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iPhone помог вернуть угнанный автомобиль / unsplash.com

В США iPhone помог его владелице вернуть автомобиль, который угнали. В общем на долю владелицы смартфона Виктории О'Коннор, выпало несколько неприятностей, ранее она столкнулась с пожаром в доме.

Как передает 9to5mac, девушка проживает в штате Айова (США). После того, как ее дом сгорел, она перенесла все важные вещи в автомобиль.

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Как-то она вышла из машины, забыв в ней свой iPhone, кошелек и ключи. И после этого машину угнали.

Как удалось вернуть авто

Девушка предварительно установила на iPhone функцию Find My iPhone, поэтому найти смартфон удалось довольно быстро. Получив данные о местонахождении девушка обратилась в полицию.

Правоохранительные органы довольно быстро нашли автомобиль. При этом, ни кошелька, ни iPhone там уже не было. Смартфон полиция так и не нашла.

Что такое Find My iPhone?Это функция, которая помогает найти местонахождение iPhone, который был украден. Или утерян. Чтобы ее активировать, нужно зайти в «Настройки» выбрать раздел «Основные" – "Ограничение", а дальше дважды ввести пароль. Далее в списке настроек ограничений нужно зайти в раздел Конфиденциальность и выбрать строку "Геолокация".

Установите галочку на "Запретить изменения». На той же странице перейдите в пункт «Найти iPhone" и убедитесь, что выключатель напротив "Значок в меню статуса" выключен. Это поможет сохранить в тайне факт, что на вашем смартфоне включена геолокация.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Авто 24 Техно Apple iPhone Смартфоны
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