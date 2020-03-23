iPhone поможет распознавать симптомы коронавируса с помощью Siri

Компания Apple решила не оставаться в стороне и помочь пользователям своих гаджетов лучше распознать симптомы болезни. Голосовой ассистент Siri позволяет ознакомиться с симптомами Covid-19 и провести предварительную диагностику заболевания, чтобы вовремя обратиться за врачебной помощью.

Перечень функций голосового ассистента Siri дополнен опросником, который поможет владельцам iOS-устройств распознать возможные симптомы заболевания, сообщает Cnet.

Важно Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты

Как проверить симптомы Covid-19

Все, что нужно – это спросить Siri "Есть ли у меня коронавирус". Виртуальный помощник предоставит перечень вопросов, на которые необходимо будет ответить в соответствии с предложенными на экране вариантами.

Прежде всего Siri уточнит, ощущает ли пользователь такие симптомы, как лихорадка, сухой кашель или одышка. При подтверждении того, что они ярко выражены, Siri будет рекомендовать обратиться за медицинской помощью.



Siri поможет установить симптомы Covid-19

Если же "пациент" не может определить свое состояние, Siri предложит ряд уточняющих вопросов о наличии головокружения, затрудненного дыхания и боли в груди. В случае подтверждения Siri также предложит связаться с врачом и напомнит о специализированных "медицинских" приложениях.

Если же перечисленные симптомы у пользователя отсутствуют, цифровой ассистент порекомендует оставаться дома, а при малейшем недомогании обратиться за помощью.

Где работает функция

Сейчас функция работает на территории США, в других регионах по аналогичному запросу Siri направляет владельца гаджета на сайт Всемирной организации здравоохранения.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно