iPhone SE 2020: Apple официально представила свой новый бюджетный смартфон

Корпорация Apple официально представила новое поколение своего бюджетного смартфона. Несмотря на слухи про iPhone 9, новый смартфон сохранил свое старое название – iPhone SE (2020).

Долгожданный смартфон Apple должны были представить 31 марта. Однако из-за вспышки коронавируса событие пришлось отменить. Новинка уже доступна на официальном сайте компании.

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Характеристики iPhone SE 2020

Как сообщали инсайдеры, новый SE внешне очень похож на iPhone 8. Однако, он получил современный процессор – A13 Bionic, который установлен в смартфонах линейки iPhone 11.



iPhone SE (2020) – старая добрая классика / Скриншот

Диагональ дисплея составляет 4,7 дюйма. Здесь производитель сохранил толстые рамки и классическую кнопку "Домой" с сенсором отпечатка пальца Touch ID.

Основная камера здесь одинарная с разрешением 12 Мп, как в iPhone 11. Камера может снимать в режиме "портрет". С эффектом боке можно делать и селфи-фото. Кстати, здесь есть возможность размывать фон уже после фотографирования.



iPhone SE 2020 записывает видео в режиме 4K / Скриншот

Также камера поддерживает режим портретного освещения: на выбор у пользователя 6 эффектов студийного качества.

Основная камера iPhone SE также поддерживает функцию Smart HDR, которая впервые появилась в iPhone Xs. Функция распознает лицо пользователя и интеллектуально воспроизводит его для получения более естественных контуров и тонов кожи.



Основная камера iPhone SE 2020 имеет один модуль / Скриншот

Новый iPhone SE может снимать видео с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Он поддерживает беспроводную зарядку. Интересно, что здесь есть поддержка двух SIM-карт: физической и eSIM (такая карта уже доступна и в Украине).

Цена

Новинку можно будет приобрести в черном, белом и красном цветах. В США предзаказ стартует 17 апреля.

iPhone SE 2020 с 64 ГБ встроенного хранилища можно будет купить за 399 долларов (10 800 гривен по нынешнему курсу). О цене в Украине мы сообщим дополнительно.

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