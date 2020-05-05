iPhone SE (2020) оказался крепче iPhone 11 Pro Max: видео дроп-теста

Новый бюджетный iPhone SE (2020) оказался крепче, чем флагманский iPhone 11 Pro Max. Это доказал блогер на YouTube-канале PhoneBuff, который испытал обе модели в дроп-тесте.

Видео уже доступно на канале PhoneBuff. Интересно, что ранее самым прочным смартфоном от Apple был iPhone 8. Именно на базе этого устройства разработали iPhone SE (2020).

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Как прошло тестирование

Первым тестом, который проводил блоггер, было падение устройств на тыльную крышку, которое для iPhone 11 Pro Max было трагическим. При этом iPhone SE (2020) достойно выдержал испытание и сохранил внешний вид.

Падение на угол для бюджетника было тяжелее, ведь здесь использовали алюминиевую рамку. При этом iPhone 11 Pro Max оснастили металлической рамкой, поэтому для последнего это падение было не такое болезненное.

Дроп-тест iPhone 11 Pro Max и iPhone SE (2020): видео

Еще один тест – падение на дисплей. Это испытание оказалось для 11 Pro Max роковым – дисплей покрылся трещинами. iPhone SE (2020) тоже получил большую трещину, но только одну через все стекло.

Выводы

В общем, после нескольких падений, кроме трещин, у iPhone 11 Pro Max окончательно отказала камера, а тыльная крышка буквально рассыпалась. Экран хоть и был в трещинах, но продолжал работать.

При этом у iPhone SE (2020) дисплей тоже получил трещины на экране, но тыльная крышка была в хорошем состоянии. Поэтому эксперты PhoneBuff поставили iPhone SE (2020) 38 баллов, а iPhone 11 Pro Max получил 34 балла.

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