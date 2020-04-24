iPhone SE (2020) прошел тестирование на производительность работы
Новый бюджетный смартфон от Apple iPhone SE 2020 испытали на производительность. Как известно, новый iPhone оснащен флагманским фирменным процессором A13 Bionic, который получили и смартфоны новой линейки iPhone 11.
Эксперты популярного сервиса AnTuTu испытали возможности процессора, передает gsmarena.com.
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Результаты
Логично, многие пользователи ожидали, что по производительности бюджетник не будет уступать iPhone 11. Но первые тесты в AnTuTu могут разочаровать многих.
Так, испытания показывают, что смартфон набрал 492 166 баллов. Для сравнения iPhone 11 набрал в тестах 517 400. При этом флагман 2018 года iPhone Xs Max показывает худший результат – 443 337 баллов.
На самом деле, разницу в тестах между iPhone 11 и iPhone SE (2020) можно объяснить тем, что последний имеет 3 ГБ оперативной памяти, по сравнению с 4 ГБ в iPhone 11.
Также важную роль может играть и программное обеспечение. Также добавим, что это лишь первый из результатов теста, поэтому не стоит делать окончательный вывод.
Рейтинг гаджетов на iOS в AnTuTu
Чем интересен iPhone SE (2020)
Новая модель объединила в себе "классический" компактный дизайн, как в 8 iPhone, при этом топовое "железо". Так, диагональ дисплея 4,7 дюйма. Здесь вернули толстые рамки и классическую кнопку "Домой" с сенсором отпечатка пальца Touch ID.
Основная камера здесь одинарная с разрешением 12 Мп. Также интересно, что здесь есть поддержка двух SIM-карт: физической и eSIM карточки.
Цена
На американском рынке iPhone SE 2020 с 64 ГБ встроенного хранилища оценили в 399 долларов (10 800 гривен). Цена в Украине пока неизвестна.
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