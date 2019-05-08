iPhone Xr 2019: в сети появились изображения бюджетника от Apple

До презентации новых iPhone еще несколько месяцев, а в сети появляется все больше информации о будущих новинках. Популярный инсайдер OnLeaks поделился изображениями доступного iPhone с будущей линейки – Xr 2019.

Он также рассказал о нескольких характеристик, получит новинка.

Что нового. По предположению инсайдера, iPhone Xr 2019 внешне будет похож на предшественника. Правда, он получит двойную основную камеру, которая расположена в одном блоке с LED-вспышкой. Разрешение модулей составит по 12 Мп. Второй будет выполнять функцию телеобъектива с 2-кратным оптическим приближением.

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Смартфон будет оснащен IPS-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма. Он должен работать на новом чипсете Apple A13 Bionic, построенный по 7-нанометровому техпроцессу.

iPhone Xr 2019 может иметь такой вид

Цена. Ранее инсайдеры сообщали, что новинка будет стоить 749 долларов (это почти 20 тысяч гривен).

Дата презентации. Скорее всего, iPhone XR 2019 (хотя пока нет официальной информации о именно такое название) представят во время осенней презентации Apple вместе с iPhone XI и iPhone XI Max.

And this is the upcoming #iPhoneXR successor! As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pricebaba -> https://t.co/M8q60b3rar pic.twitter.com/ZDNus7KLfQ — Steve H.McFly (@OnLeaks) May 8, 2019

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