iPhone Xr 2 получит новую палитру цветов: фотодоказательство

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iPhone Xr 2 должен получить двойную камеру
iPhone Xr 2 должен получить двойную камеру / forbes.com

Мы уже получили немало информации о том, что компания Apple осенью представит новую версию iPhone Xr . В 2018 году он стал самым бюджетным смартфоном, который представила компания.

Известный журналист Марк Гурман заинтриговал изображениями цветов, которые получат новые iPhone Xr 2.

Интересно, что на фото мы видим битое стекло. Но журналист убеждает, что именно такое цветовое решение получат новые смартфоны.

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Изображения выглядят несколько бледными. Это подтверждает информацию о том, что компания планирует подкорректировать палитру цветов нового iPhone Xr, сделав их более пастельными, вместо насыщенных цветов.

Какие цвета получит iPhone Xr 2. Как утверждает журналист, новые смартфоны получат черный, белый, пастельно-желтый, зеленый и бирюзовый цвета. Два последних заменят голубой и коралловый, которые мы увидели в 2018 году.

Что еще известно. iPhone Xr 2 должен получить двойную основную камеру, которая расположена в одном блоке с LED-вспышкой. Разрешение модулей составит по 12 Мп. Второй будет выполнять функцию телеобъектива с 2-кратным оптическим приближением.

Смартфон будет оснащен IPS-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма. Он должен работать на новом чипсете Apple A13 Bionic, построенным по 7-нанометровому техпроцессу.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны iPhone iPhone Xr
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