Сколько в Украине будет стоить iPhone Xr
2 ноября в Украине официально поступит в продажу еще один новый смартфон от Apple – iPhone Xr. Официальный представитель Apple – АСБИС-Украина – назвал цены на новинку.
Как сказано на сайте АСБИС-Украина, модель iPhone Xr будет доступна в Украине в трех вариантах по встроенной памяти – 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Также в нашей стране можно будет выбрать смартфон во всех 6 цветах: черном, белом, голубом, желтом, коралловом и красном.
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Итак, iPhone Xr в Украине стоит:
- iPhone Xr 64 ГБ – 30 999 гривен;
- iPhone Xr 128 ГБ – 33 999 гривен;
- iPhone Xr 256 ГБ – 36 999 гривен.
Как известно, в США iPhone Xr можно приобрести за 749 долларов (почти 21 тысяча) за 64 ГБ памяти, 799 долларов (22 400 гривен) за 128 ГБ и 899 долларов (25 200 гривен) за 256 ГБ.
Купить смартфон в США и других странах первой волны можно уже сегодня, 26 октября.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДисплейТип: Liquid Retina
Диагональ: 6,1 дюйма
Разрешение: 1792х828 пікселів
- Процессор A12 Bionic
- Графический процессорM12
- ПамятьОперативная: 8 ГБ
Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256
- КамераОсновная: 12 Мп (f/1.8)
Фронтальная: 7 Мп (f/2.2)
- Аккумулятор2942 мАч
- Операционная системаiOS 12
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