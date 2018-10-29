2 ноября в Украине официально поступит в продажу еще один новый смартфон от Apple – iPhone Xr. Официальный представитель Apple – АСБИС-Украина – назвал цены на новинку.

Как сказано на сайте АСБИС-Украина, модель iPhone Xr будет доступна в Украине в трех вариантах по встроенной памяти – 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Также в нашей стране можно будет выбрать смартфон во всех 6 цветах: черном, белом, голубом, желтом, коралловом и красном.

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Итак, iPhone Xr в Украине стоит:

iPhone Xr 64 ГБ – 30 999 гривен; iPhone Xr 128 ГБ – 33 999 гривен; iPhone Xr 256 ГБ – 36 999 гривен.

Как известно, в США iPhone Xr можно приобрести за 749 долларов (почти 21 тысяча) за 64 ГБ памяти, 799 долларов (22 400 гривен) за 128 ГБ и 899 долларов (25 200 гривен) за 256 ГБ.

Купить смартфон в США и других странах первой волны можно уже сегодня, 26 октября.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей Тип: Liquid Retina

Диагональ: 6,1 дюйма

Разрешение: 1792х828 пікселів

Тип: Liquid Retina Диагональ: 6,1 дюйма Разрешение: 1792х828 пікселів Процессор A12 Bionic

A12 Bionic Графический процессор M12

M12 Память Оперативная: 8 ГБ

Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256

Оперативная: 8 ГБ Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256 Камера Основная: 12 Мп (f/1.8)

​Фронтальная: 7 Мп (f/2.2)

Основная: 12 Мп (f/1.8) ​Фронтальная: 7 Мп (f/2.2) Аккумулятор 2942 мАч

2942 мАч Операционная системаiOS 12

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