iPhone Xs и iPhone Xs Max поступили в продажу в Украине: цена

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iPhone Xs и iPhone Xs Max: старт продаж в Украине
iPhone Xs и iPhone Xs Max: старт продаж в Украине / keddr.com

19 октября в Украине стартовали продажи смартфонов iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также смарт-часов Apple Watch 4. Продукцию можно приобрести у украинских официальных ритейлеров.

Как ранее сообщал официальный авторизованный дистрибьютор техники Apple в Украине "АСБИС-Украина", цены на iPhone Xs стартуют от 37 999 гривен. А базовая версия iPhone Xs Max в Украине стоит от 44 999 гривен. Модели доступны в таких конфигурациях встроенной памяти: 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

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Новинки можно приобрести в трех вариантах цветов: золотом, серебряном и "космическом сером".

Умные часы Apple Watch в Украине можно приобрести с диагональю 40 или 44 мм. Их цена стартует от 14 999 гривен.

iPhone Xs та iPhone Xs Max в Україні

Что можно купить вместо iPhone Xs Max

 

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Теги: Техно Apple Смартфоны iPhone iPhone Xs Max iPhone Xs
Источник: Техно
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