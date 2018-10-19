19 октября в Украине стартовали продажи смартфонов iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также смарт-часов Apple Watch 4. Продукцию можно приобрести у украинских официальных ритейлеров.

Как ранее сообщал официальный авторизованный дистрибьютор техники Apple в Украине "АСБИС-Украина", цены на iPhone Xs стартуют от 37 999 гривен. А базовая версия iPhone Xs Max в Украине стоит от 44 999 гривен. Модели доступны в таких конфигурациях встроенной памяти: 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

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Новинки можно приобрести в трех вариантах цветов: золотом, серебряном и "космическом сером".

Умные часы Apple Watch в Украине можно приобрести с диагональю 40 или 44 мм. Их цена стартует от 14 999 гривен.

Что можно купить вместо iPhone Xs Max

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