19 октября в Украине официально стартовали продажи новых iPhone Xs и iPhone Xs Max. Стоят новинки от Apple немало – базовая версия Phone Xs оценена в 37 999 гривен.

При этом за базовую версию iPhone Xs Max украинским пользователям нужно заплатить 44 999 гривен.

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Цена по карману далеко не каждому украинцу. Однако все же в нашей стране немало фанатов Apple.

Поэтому Техно 24 стало интересно, планируете ли вы покупать новые Phone Xs и Phone Xs Max?

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