iPhone Xs Max взорвался в кармане пользователя

48 Читати новину українською
iPhone Xs Max взорвался в кармане
iPhone Xs Max взорвался в кармане / idropnews.com

В США местный житель сообщил, что новый флагманский смартфон от Apple – iPhone Xs Max – взорвался прямо у него в кармане.

Об этом пишет издание iDropNews.

По словам потерпевшего, неприятность случилась 12 декабря. Он засунул смартфон в карман и пошел обедать. Сначала он почувствовал странный запах, исходивший от смартфона. А потом почувствовал сильный жар в кармане. А дальше уже было видно, как из iPhone выходит зелено-желтый дым.

Читайте также: После обновления до новой iOS12.1.2 с iPhone происходит сбой

"Мне пришлось сначала выйти из помещения, поскольку там были женщины, а только потом снять штаны", – рассказал пострадавший.

iPhone Xs Max вибухнув у кишені користувача
Пострадавший хочет судиться с Apple

Когда смартфон начал гореть, то на помощь пострадавшему пришел руководитель, который погасил огонь с помощью огнетушителя.

Все сняла камера видеонаблюдения. Поэтому мужчина отправил остатки телефона, а также запись инцидента в сервис Apple. Однако, там не смогли помочь, и он обратился в горячую линию. Ему прислали письмо с требованиями прикрепить фото телефона и всех нанесенных повреждений.

iPhone Xs Max вибухнув у кишені користувача
В компании предложили отправить новый смартфон

Сотрудник Apple ознакомился с фото одежды и телефона, после чего предложил выдать новый смартфон. И возмущенный мужчина сейчас готовит иск в суд.

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Новости США Apple iPhone Xs Max
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
сегодня 08:07 Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
615
Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
30 декабря 16:02 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 668
Самые громкие игровые анонсы 2019 года
30 декабря 12:00 Самые громкие игровые анонсы 2019 года
Михайло Года 299
Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
29 декабря 20:03 Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
Ірина Полицька 1536
Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
28 декабря 15:02 Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
538
Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена
27 декабря 17:14 Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена
518
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук