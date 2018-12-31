iPhone Xs Max взорвался в кармане пользователя

В США местный житель сообщил, что новый флагманский смартфон от Apple – iPhone Xs Max – взорвался прямо у него в кармане.

Об этом пишет издание iDropNews.

По словам потерпевшего, неприятность случилась 12 декабря. Он засунул смартфон в карман и пошел обедать. Сначала он почувствовал странный запах, исходивший от смартфона. А потом почувствовал сильный жар в кармане. А дальше уже было видно, как из iPhone выходит зелено-желтый дым.

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"Мне пришлось сначала выйти из помещения, поскольку там были женщины, а только потом снять штаны", – рассказал пострадавший.



Пострадавший хочет судиться с Apple

Когда смартфон начал гореть, то на помощь пострадавшему пришел руководитель, который погасил огонь с помощью огнетушителя.

Все сняла камера видеонаблюдения. Поэтому мужчина отправил остатки телефона, а также запись инцидента в сервис Apple. Однако, там не смогли помочь, и он обратился в горячую линию. Ему прислали письмо с требованиями прикрепить фото телефона и всех нанесенных повреждений.



В компании предложили отправить новый смартфон

Сотрудник Apple ознакомился с фото одежды и телефона, после чего предложил выдать новый смартфон. И возмущенный мужчина сейчас готовит иск в суд.

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