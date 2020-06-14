Американские ученые разработали нейросеть, которая может сгенерировать качественную картинку с размытого фото лица человека. Для этого сначала искусственный интеллект создает много изображений несуществующих людей.

Как передает thenextweb, нейросеть разработали исследователи из американского Университета Дюка.

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Как это работает

Нейросеть сначала создает изображение лица несуществующих людей. После этого выбирает те, которые имеют схожие черты с размытым фото. Система может сделать из размытой фотографии картинку в HD-качестве.

В общем благодаря искусственному интеллекту можно улучшить качество начального изображения в 64 раза.



Можно улучшить качество изображения в 64 раза / Коллаж: thenextweb.com

Что еще умеет

Кроме того, нейросеть способна добавить человеку морщин, изменить ресницы или дорисовать бороду.

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Разработчики планируют, что программа сможет использовать для обработки микроскопические и спутниковые изображения. Правда, надо учитывать, что система просто сравнивает изображения, а не восстанавливает фото, поэтому полное соответствие старого и сгенерированного изображения пока под вопросом.

Если вы хотите на себе проверить работу системы, "усовершенствовав" свое лицо – можете попробовать по ссылке.