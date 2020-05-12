Искусственный интеллект определяет COVID-19 по четырем симптомам: насколько эффективен результат

Миллионы людей, которые ежедневно делятся данными о своем состоянии в приложении COVID Symptom Study помогли быстро научить алгоритм искусственного интеллекта диагностировать заболевание. Благодаря им ИИ с точностью около 80% предсказывает вероятность инфицирования COVID-19 всего по нескольким симптомам.

Сейчас более 3,3 миллиона человек во всем мире пользуются приложением COVID Symptom Study (ранее известным как Covid Symptom Tracker) для ежедневных отчетов о состоянии своего здоровья, независимо от их самочувствия, рассказывает Nature.

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Приложение разработала группа ученых из Великобритании с целью мониторинга роста заболеваемости COVID-19 в конкретных районах и городах. При скачивании приложения каждый человек указывает свой пол, возраст, а также некоторые медицинские данные, включая хронические заболевания.

Как обучали алгоритм

Для этого ученые проанализировали данные около 2,5 миллиона человек из Великобритании и США, которые регулярно отчитывались о своем самочувствии в приложении. Из них около трети участников регистрировали похожие на COVID-19 симптомы. Всего участники выполнили 18 374 теста, из которых 7 178 были положительными.

Пользуясь этой уникальной базой данных, ученые проследили симптомы, которые часто появлялись у больных. Они обнаружили широкий спектр симптомов, который выходил за рамки привычных признаков гриппа и ОРВИ.

Потеря вкуса и обоняния была самым ярким симптомом COVID-19. Две трети участников с положительным результатом теста жаловались на эти проявления. Для сравнения, только у 20% людей с отрицательным тестом были признаки потери обоняния.

Потеря вкуса была более сильным симптомом COVID-19, чем лихорадка. Поэтому не следует связывать COVID-19 только или преимущественно с лихорадкой и кашлем,

– объяснили авторы.

Затем команда разработала математическую модель, которая почти с 80% точностью предусматривала возможность COVID-19, исходя из пола, возраста и четырех основных симптомов: потери обоняния или вкуса, постоянного кашля, усталости, а также периодической потери аппетита.

Когда команда применила эту модель к группе из 800 тысяч пользователей с похожими симптомами, то оказалось, что в то время (эксперимент проводился с 24 марта по 21 апреля) около 17,4% людей могли быть инфицированными.

Как это поможет

Применение алгоритма, как инструмента поможет быстрее и эффективнее определять больных людей на ранней стадии COVID-19 и снизить дальнейшие риски инфицирования среди ближайшего окружения. Ученые также надеются, что их данные будут убедительны для правительств многих стран, которые еще не включили симптом потери вкуса и обоняния в список главных признаков COVID-19.

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