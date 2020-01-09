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Искусственный интеллект будет отбирать самые кассовые фильмы для Warner Brosers

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Warner Bros. Pictures использует ИИ для продюсирования фильмов / engadget

Кинокомпания Warner Bros. Pictures поделилась своими планами по сотрудничеству с Cinelytic, разработчиком системы искусственного интеллекта. Новая разработка компании будет предусматривать доходность кинокартины, оценивать стоимость "звезды" и определять оптимальное время для выпуска фильма в прокат.

Искусственный интеллект должен облегчить продюсерам процесс принятия решений. Финальное слово о выпуске картины все еще останется за людьми, но компьютер поможет оценить прогнозируемый доход и разработать стратегию выпуска фильма, сообщает Engadget.

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Как будет работать алгоритм

Система Cinelytic сочетает ИИ и облачные технологии, которые позволяют работникам развлекательной сферы принимать решения с большей оперативностью и информированностью, на основе анализа больших данных. Платформа сокращает время, которое обычно уходит на выполнение рутинной и малоценной работы, и продюсеры могут уделить больше внимания маркетингу и дистрибуции.

Warner Bros. очень рада работать с передовой системой Cinelytic. В нашей индустрии мы ежедневно принимаем сложные решения, которые влияют на то, что – и как – мы продюсируем и поставляем кинотеатрам всего мира. Именно поэтому, чем точнее будут наши данные, тем лучше мы сможем захватить наших зрителей,
– заявил Тонис Киис, старший вице-президент кинокомпании.

Несмотря на такой оптимистичный взгляд, в Голливуде обычно стараются не афишировать использование алгоритмов ИИ в принятии решений.

Почему это может не сработать

Пока не ясно, насколько точно ИИ сможет предсказать успех фильма. Машины учатся только на опыте прошлого и не в состоянии учесть культурные сдвиги или изменение вкусов аудитории. Играет роль и "человеческий фактор": голливудские продюсеры боятся, что пресса обвинит их в недостатке креативности.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Голливуд Warner Bros. Кино Искусственный интеллект
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