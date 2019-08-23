Искусственный интеллект модернизировал культовую карту Dust II в Counter-Strike

Культовая карта Dust II (более известная геймерам как Dust2, de_dust2) – настоящая легенда среди поклонников серии игр Counter-Strike. Компания Valve уже добавила ретро-версию локации в Counter-Strike: Global Offensive, однако один из пользователей решил, что она не слишком хороша и улучшил ее с помощью искусственного интеллекта.

С самой Dust II модер 3kliksphilip не стал ничего делать, а вот с текстурами поработал знатно, сообщает PCGamer.

Читайте также: Рождение легенды Dota 2: спортсмен в одиночку одолел пятерых соперников

С помощью искусственного интеллекта пользователь добился значительного улучшения всех текстур, благодаря чему знаменитая карта получила вполне современный и актуальный вид, не потеряв при этом своей оригинальности. Плод его трудов доступен для загрузки в мастерской Steam.

Улучшенная карта Dust II – смотрите видео

Реакция геймеров. Там же в комментариях некоторые замечают, что местами кажется, будто геймер просто выкрутил яркость и резкость изображения. Но в целом игроки довольны результатом.

Не так давно, напомним, Counter-Strike исполнилось 20 лет. За этот немалый срок модификация для Half-Life успела разрастись до целой серии, которая постоянно развивается, и, кажется, никогда не останется за бортом прогресса. Журналисты Техно 24 подготовили для вас историю легендарного шутера, которую вы можете прочитать по ссылке.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно