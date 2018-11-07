Искусственный интеллект может распознать депрессию по словам

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ИИ может распознать депрессию по словам
ИИ может распознать депрессию по словам / Фото из открытых источников

Американские ученые разработали систему, работающую на базе искусственного интеллекта, которая сможет выделить признаки клинической депрессии. Система должна помочь врачам быстрее распознать недуг.

Об этом сообщает Futurism.

Исследователи из Лаборатории вычислительной техники и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, которые работают над этой системой, использовали текстовые и звуковые данные из 142 интервью с пациентами, у 30 из которых была диагностирована депрессия.

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Учитывая эти данные, искусственный интеллект определяет признаки депрессии в языке. Отдельно. ИИ учитывает тон голоса пациентов, а также конкретные слова, которые могут свидетельствовать о проблемах. Система распознавала депрессию с 77% успешности.

Однако, ученые утверждают, эта система не заменит врача, а должна стать дополнительным инструментом в его работе.

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Теги: Техно Искусственный интеллект
Источник: Техно
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