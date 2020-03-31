24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Искусственный интеллект научили определять вызовет ли коронавирус осложнения

- Читати новину українською
За виникнення ускладнень відповідають 3 фактори / zoda.gov.ua

Инженеры разработали систему на базе искусственного интеллекта, который может определять факторы, что приводят к усложнению при поражении коронавирусом. Точность этих прогнозов составляет 80%.

Этот искусственный интеллект должен помогать врачам узнать, у каких пациентов могут возникнуть осложнения. В результате, можно будет расставлять приоритеты, когда медицинская система перегружена, передает ScienceDaily.

К теме Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты

Как работает ИИ

Для обучения искусственного интеллекта ученые использовали данные о 53 пациентах с вирусом, в частности их рентгеновские снимки.

Исследователи выяснили, что пятна на рентгеновских снимках, мощный ответ иммунной системы и высокая температура не позволяют точно прогнозировать, у кого из пациентов могут возникнуть осложнения.

При этом искусственный интеллект определил, что индикатором осложнений являются три причины.

  • Уровень печеночного фермента АЛТ (аланинаминотрансфераза)
  • Наличие миалгии (выраженная боль в мышцах)
  • Уровень гемоглобина.

Вместе с другими факторами (возраст, хронические заболевания и т.д.) это позволяет спрогнозировать возникновение осложнений с точностью 80%.

Коронавирус в мире

По состоянию на 31 марта в мире подтвердили более 801 тысячи заражений коронавирусом. Уже выздоровели от болезни 171 637 человек. При этом осложнения от вируса унесли жизни 38 742 человек.

В Украине пока лабораторно подтвердили 549 случаев заражения. При этом в 2 642 украинцев пока подозревают COVID-19. Заболевание унесло жизни 13 человек в нашей стране.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Техно Техно Искусственный интеллект
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:51 Apple запустил свой тест, который поможет определить COVID-19
IT-бізнес 338
сегодня , 06:20 Кулеба назвал условия, при которых подаст в отставку
Новини України 12141
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в США 16 000 случаев за сутки
Новини України 14927
сегодня , 09:14 Какие смартфоны представит компания Xiaomi до конца 2020 года: список
Смартфони 549
сегодня , 06:50 Самые большие проблемы только начинаются, – Фесенко о кризисе в Украине
Новини України 10580
сегодня , 11:02 СНБО разработал карту распространения коронавируса в Украине и мире
Інтернет 1178
сегодня , 12:11 Компания связи OneWeb обанкротилась из-за коронавируса
Космос 344
сегодня , 16:30 Цена PlayStation 5 появилась в сети и она ужасает
Ґаджети 1444
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
30 марта 09:03 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
30 марта 08:06 Как работать дома и не потерять продуктивность: опыт IT-компаний
Ірина Полицька
29 марта 21:50 Как держать связь с родными и коллегами во время карантина: 10 программ для видеоконференций
Михайло Года
28 марта 22:02 Где заказывать еду онлайн: подборка интернет-магазинов продуктов в Украине
Ірина Полицька
25 марта 20:03 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
Михайло Года

Новости
Больше новостей
Залиште відгук