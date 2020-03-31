Искусственный интеллект научили определять вызовет ли коронавирус осложнения

Инженеры разработали систему на базе искусственного интеллекта, который может определять факторы, что приводят к усложнению при поражении коронавирусом. Точность этих прогнозов составляет 80%.

Этот искусственный интеллект должен помогать врачам узнать, у каких пациентов могут возникнуть осложнения. В результате, можно будет расставлять приоритеты, когда медицинская система перегружена, передает ScienceDaily.

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Как работает ИИ

Для обучения искусственного интеллекта ученые использовали данные о 53 пациентах с вирусом, в частности их рентгеновские снимки.

Исследователи выяснили, что пятна на рентгеновских снимках, мощный ответ иммунной системы и высокая температура не позволяют точно прогнозировать, у кого из пациентов могут возникнуть осложнения.

При этом искусственный интеллект определил, что индикатором осложнений являются три причины.

Уровень печеночного фермента АЛТ (аланинаминотрансфераза)

Наличие миалгии (выраженная боль в мышцах)

Уровень гемоглобина.

Вместе с другими факторами (возраст, хронические заболевания и т.д.) это позволяет спрогнозировать возникновение осложнений с точностью 80%.

Коронавирус в мире

По состоянию на 31 марта в мире подтвердили более 801 тысячи заражений коронавирусом. Уже выздоровели от болезни 171 637 человек. При этом осложнения от вируса унесли жизни 38 742 человек.

В Украине пока лабораторно подтвердили 549 случаев заражения. При этом в 2 642 украинцев пока подозревают COVID-19. Заболевание унесло жизни 13 человек в нашей стране.

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