Искусственный интеллект не может считаться изобретателем

Патентное ведомство США (USPTO) поставило точку в вопросе, способен ли искусственный интеллект к творчеству. Ответ – нет, с точки зрения закона изобретателем может считаться лишь человек. К такому же выводу пришли британские и европейские регистраторы патентов.

USPTO постановило, что системы искусственного интеллекта не могут быть авторами патентных заявок. Такое решение было принято в ответ на два патента – один на пищевые контейнеры, другой на фонарик, – поданные от имени искусственного интеллекта DABUS, рассказывает The Verge.

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Ведомство так аргументировало свою позицию: во-первых, в патентных законах Штатов при обозначении автора употребляются местоимения "кто", "кого" и тому подобные, указывающие на одушевленность субъекта. Подавая заявку, группа предполагала, что машину можно приравнять к "личности", если дело касается изобретений, но эксперты сочли, что это слишком сильное допущение.

По действующим законам только физическое лицо может быть названо изобретателем в патентной заявке,

– постановили специалисты USPTO.

Патенты были поданы командой Artificial Inventor Project в прошлом году. Кроме USPTO они попытали счастья в британском Бюро интеллектуальной собственности (IPO) и Европейском патентном бюро (EPO). Оба эти ведомства уже объявили о своем решении: искусственный интеллект DABUS, созданный Стивеном Талером, не может считаться изобретателем с юридической точки зрения.

Чего хотели авторы ИИ

Artificial Inventor Project не просил назначить ИИ владельцем патента, а лишь указать его в роли изобретателя. По мнению представителей проекта, в будущем это может стать необходимостью: хотя в какой-нибудь сложной системе вроде суперкомпьютера IBM Watson могут быть сотни или тысячи создателей, авторство придуманных системой идей не может принадлежать им всем.

Также проект утверждает, что признание за ИИ статуса изобретателя вдохновит инновации, поскольку ценность этих систем возрастет. Однако пока законы остаются прежними, и ИИ продолжат считать инструментом, а не автором идей.

Несмотря на то, что автором патента машина пока считаться не может, обходить их ИИ уже научился. Программа Chematica усложняет жизнь конкурентам фармацевтического гиганта Merck, выявляя и патентуя альтернативные пути синтеза молекул. Это усиливает позиции компании, не позволяя конкурентам бесплатно синтезировать аналоги.

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