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Искусственный интеллект нужно контролировать, – глава Google

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Искусственный интеллект нужно контролировать / AiThority

Искусственный интеллект постепенно внедряется практически во все сферы жизни людей. Однако генеральный директор Google Сундар Пичаи убежден, что нейросеть нужно регулировать.

О важности ИИ

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"Это слишком важная тема, чтобы не обращать на нее внимание", – написал Пичаи в колонке для издания Financial Times.

Глава Google считает, что искусственный интеллект является мощным и полезным инструментом. Но несмотря на это, люди должны сбалансировать его потенциальный вред с социальными возможностями. Также он поднимает вопрос, насколько жестко необходимо регулировать искусственный интеллект.

Контроль ИИ

Сундар Пичаи вспоминает необходимость международной гармонизации в подготовке глобальных стандартов и указывает на европейский GDPR (общий регламент защиты персональных данных в ЕС – ред.) как "прочную основу" для этой работы.

via GIPHY

Кроме этого топ-менеджер ссылается на принципы Google по искусственному интеллекту, которые представили в 2018 году. Эти правила "помогают компании избежать предвзятости и расставляют приоритеты безопасности и конфиденциальности людей".

Компания никогда не будет использовать искусственный интеллект как инструмент для наблюдения за людьми или в других целях, нарушающих права человека,
– подчеркнул Сундар Пичай.

При этом важно не просто регулировать искусственный интеллект, важны методы, которыми будут достигать цели, считает Пичаи. Прежде всего необходимы правила и регулирующий орган, обладающий полномочиями для контроля за их соблюдением.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект Google
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