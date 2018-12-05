Искусственный интеллект NVIDIA сможет заменить разработчиков игр

Искусственный интеллект не только продолжает осваивать творческие профессии, но и может оставить без работы разработчиков игр. Недавно корпорация NVIDIA представила нейросеть, которая способна создавать виртуальные интерактивные миры на основе окружающей среды.

Об этом сообщает 4PDA.

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Для обучения алгоритма использовались материалы, отснятые в нескольких городах камерами беспилотных автомобилей. Затем искусственному интеллекту предоставили возможность самостоятельно воспроизвести "увиденное" с помощью графического движка Unreal Engine 4, применяемого в разработке многих современных хитов. В результате компьютеру удалось создать несложный автосимулятор на основе записи, полученной из видеорегистратора.

Слева – кадр из видеорегистратора, справа – сгенерированные нейросетью объекты

Такой подход позволит значительно упростить процесс разработки, автоматизировав его и частично положив рутинные обязанности дизайнеров на нейросеть, которая непрерывно учится в процессе изучения реального мира.

NVIDIA изобретает новые способы создания интерактивной графики уже 25 лет, и впервые мы можем сделать это с нейронной сетью. Искусственный интеллект изменит способ создания графики. Это позволит разработчикам создавать новые сцены значительно дешевле,

– заявил вице-президент отдела NVIDIA по прикладному глубокому обучению Брайан Катандзаро.

В демонстрационном видеоролике разработчики рассказали и о других возможностях метода. Например, один из его авторов создал трехмерную модель своего коллеги, который танцует популярный танец Gangnam Style. Специалист отметил, что виртуальная копия его напарника танцует гораздо лучше, чем это мог бы сделать настоящий программист, послуживший прототипом для искусственного интеллекта.

Искусственный ителект NVIDIA создал игру – смотрите видео

Однако пока сроки коммерческого запуска нейросети пока неизвестны.

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