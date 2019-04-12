Искусственный интеллект определяет какой из работников хочет уволиться

32 Читати новину українською
Офис IBM
Офис IBM / armstrongceilings.com

В американской корпорации ИБМ разработали программу, которая анализирует поведение работников и высчитывает, какой из работников хочет уволиться. Как уверяют разработчики, точность прогнозов составляет 95%.

Как передает CNBC, в IBM сейчас работает около 350 тысяч сотрудников. И методы, которые ранее использовали HR-работники уже не подходят для американских реалий.

Читайте также: Toyota создала робота, умеющего очень точно забрасывать мяч в корзину: видео

Гендиректор IBM Вирджиния Рометти утверждает, что новая система проводит масштабный комплекс показателей. Деталей в IBM не раскрывают. Не говорят ни по каким параметрам программы делают анализ, ни что влияет наокончательное решение.

Как это влияет на кадровую политику. Алгоритмы искусственного интеллекта заменили 30% HR-персонала в IBM. При этом те работники, которые остались, получают большую зарплату и имеют более высокие должности.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
сегодня
4031
Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
сегодня 09:43 День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
Настя Сукач 4031
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
10 апреля 21:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 168
Ученые впервые в истории показали изображение черной дыры: видео
10 апреля 17:23 Ученые впервые в истории показали изображение черной дыры: видео
1155
System Shock Remake: старая игра на новый лад
9 апреля 16:07 System Shock Remake: старая игра на новый лад
63
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
9 апреля 14:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 962
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук