Искусственный интеллект определяет какой из работников хочет уволиться

В американской корпорации ИБМ разработали программу, которая анализирует поведение работников и высчитывает, какой из работников хочет уволиться. Как уверяют разработчики, точность прогнозов составляет 95%.

Как передает CNBC, в IBM сейчас работает около 350 тысяч сотрудников. И методы, которые ранее использовали HR-работники уже не подходят для американских реалий.

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Гендиректор IBM Вирджиния Рометти утверждает, что новая система проводит масштабный комплекс показателей. Деталей в IBM не раскрывают. Не говорят ни по каким параметрам программы делают анализ, ни что влияет наокончательное решение.

Как это влияет на кадровую политику. Алгоритмы искусственного интеллекта заменили 30% HR-персонала в IBM. При этом те работники, которые остались, получают большую зарплату и имеют более высокие должности.

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