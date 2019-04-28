Искусственный интеллект поможет людям с расстройством речи: в чем особенность

Неврологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали имплантат, способный декодировать сигналы мозга и преобразовывать их в синтезированную речь. На основе разработки могут быть построены нейронные языковые протезы.

В перспективе это поможет нормально общаться людям, страдающим от инсульта, черепно-мозговых травм и различных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и боковой амиотрофический склероз.

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Впервые в истории мы можем генерировать целые устные предложения на основе мозговой активности человека. Это доказательство того, что с уже доступной технологией мы может создать устройство, которое клинически жизнеспособно для пациентов с потерей речи,

– отметил Эдвард Чанг, профессор неврологической хирургии и сотрудник Института нейробиологии имени Вейля.

Разработанный имплантат размещают на мозге пациента и эта накладка сканирует сигналы. Затем он декодирует полученную информацию и передает на другой прибор, который генерирует синтетическую речь.



Нейропластина поможет пациентам, перенесшим инсульт

Как рассказал Эдвард Чанг, точное сопоставление звука с анатомией позволяет ученым создавать реалистичный виртуальный голос для каждого пациента. Для этого они применили два алгоритма машинного обучения. Первый используется для декодера, который преобразует сигналы мозговой активности, производимых при речи, в движения виртуального голосового тракта.

Второй алгоритм применяется синтезатором, который преобразует полученные движениями голосового тракта в синтетический голос пациента. Исследователи пока не сообщают, когда их разработка будет готова к массовому применению в медицине.

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