Искусственный интеллект поможет украинским фермерам

Компания Earth Observing System (EOS) разрабатывает новую платформу, которая позволит мониторить земельные угодья и их состояние.

Этот процесс происходит благодаря анализу данных со спутников, комбинируя их с данными "с поля", сообщает Agroportal. Разработка сочетает в себе пакет инструментов для производственных и аналитических компаний аграрного сектора, а также IT-команд, задействованных в этой сфере.

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Платформа будет предоставлять информацию о состоянии сельскохозяйственных культур на любой территории круглосуточно, утверждают разработчики. Программа будет постоянно обновлять информацию о погодных условиях, – осадках, температуре воздуха, влажности, скорости ветра. Поэтому пользователи заранее будут узнавать о критических погодных условиях, которые могут угрожать культурам, утверждают в компании.



Искусственный интеллект будет следить за ростом сельскохозяйственных культур

EOS Crop Monitoring Tool позволит контролировать любые изменения на полях и проводить онлайн-мониторинг насаждения новых культур и их созревания. С ним фермеры могут оптимизировать свою работу и расходы на содержание полей, а также определить ключевые направления для развития,

– отметил директор по продажам Александр Сакаль.

Earth Observing System (EOS) – это международная компания, которая предоставляет возможности автоматизированной ГИС-аналитики, сочетая информацию со спутниковых снимков и пространственные данные. Главный офис компании находится в Менло-Парк, Калифорния.

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