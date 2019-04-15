Искусственный интеллект предсказал смерти в "Игре престолов"
В этом году 14 апреля весь мир увидел первый эпизод нового сезона сериала "Игра престолов". Студенты Технического университета Мюнхена создали алгоритм, который предсказывает, кто из персонажей "Игры престолов" с большей вероятностью погибнет в следующей серии.
Согласно информации создателей сериала "Игра престолов", фанаты смогут увидеть 6 серий длительностью вместе около 7 часов 20 минут.
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Так выглядит список героев, чьи шансы выжить невелики:
Бронн – 93,5%
Григор Клиган – 80,3%
Санса Старк – 73,3%
Бран Старк – 57,8%
Сандор Клиган – 47,5%
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У этих персонажей, наоборот, все неплохо:
Джейме Ланнистер – 4%
Тирион Ланнистер – 2,5%
Варис – 3,2%
Сэмвелл Тарли – 3,3%
Дейнерис Таргариен – 0,9%
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