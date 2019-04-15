Искусственный интеллект предсказал смерти в "Игре престолов"

В этом году 14 апреля весь мир увидел первый эпизод нового сезона сериала "Игра престолов". Студенты Технического университета Мюнхена создали алгоритм, который предсказывает, кто из персонажей "Игры престолов" с большей вероятностью погибнет в следующей серии.

Согласно информации создателей сериала "Игра престолов", фанаты смогут увидеть 6 серий длительностью вместе около 7 часов 20 минут. Читайте также: SnapChat посвятил фильтр "Игре престолов": в чем его особенность Так выглядит список героев, чьи шансы выжить невелики: Бронн – 93,5%

Григор Клиган – 80,3%

Санса Старк – 73,3%

Бран Старк – 57,8%

Сандор Клиган – 47,5% Читайте также: "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала У этих персонажей, наоборот, все неплохо: Джейме Ланнистер – 4%

Тирион Ланнистер – 2,5%

Варис – 3,2%

Сэмвелл Тарли – 3,3%

Дейнерис Таргариен – 0,9% Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно