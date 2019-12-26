Искусственный интеллект серьезно угрожает медицине будущего

Медицинские товары, "усиленные" искусственным интеллектом, проникают в нашу жизнь под видом сенсоров и чатботов, которые дают врачебные советы. Машинное зрение превосходит радиологов в чтении снимков. Но инструменты искусственного интеллекта в медицине развиваются по принципу "сообщай об ошибке быстро, исправляй ее потом". Рано или поздно это может привести к тяжелым последствиям в индустрии.

Алгоритмы искусственного интеллекта и сотни медицинских программ для смартфонов не проходят таких же тщательных испытаний, как традиционные медицинские инструменты, приборы и технологии. Цели медицинских стартапов, врачей и пациентов на самом деле сильно отличаются, объясняет Scientific American.

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Недостаточно качественный искусственный интеллект

Ряд экспертов в области медицины опасается, что продукты с ИИ окажутся ненадлежащего качества. Врачи и защитники прав потребителей боятся, что индустрия IT воспользуется при разработке этих алгоритмов привычным правилом "сначала сообщай, потом исправляй". И что регуляторы делают недостаточно, чтобы уберечь от этого потребителей гаджетов и медицинских услуг.

По словам Милдред Чо, профессор педиатрии Стэнфордского центра биомедицинской этики, такие случаи не редкость. Системы, разработанные в одной больнице, часто "виснут" в других. Программы, созданные для белых американцев, дискриминируют представителей меньшинств. А IT делают предсказания на основе факторов, не имеющих отношения к медицине.

Это только вопрос времени, пока что-то подобное не приведет к серьезным медицинским осложнениям. Лишь один IT, проданный в США, прошел рандомизированные испытания, надежный критерий медицинской проверки – тесты подтвердили, что компьютерная диагностика колоноскопии выявляет больше полипов, чем стандартная. ИТ-стартапы редко публикуют свои статьи в рецензируемых научных журналах, а пресс-релизы часто преувеличивают достижения этих компаний,

– сказал Стивен Ниссен, глава отделения кардиологии клиники Кливленда.

Мало существует исследований и по всем 320 тысячам медицинским программам, которые доступны врачам и пациентам. Судя по докладу Национальной медицинской академии США, опубликованному 17 декабря, почти ни одна из них на самом деле не работает.

Аналитики отмечают, что разработчики IT слабо заинтересованы в том, чтобы проводить дорогостоящие и длинные испытания. Экономика США работает на основе других принципов. И здесь должны вмешаться врачи.

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