Искусственный интеллект создает фото котов: выглядят они жутко

Ранее Техно 24 сообщал, что нейросеть научили генерировать фотографии несуществующих людей. И их фото выглядели очень реалистично. На этот раз Искусственный интеллект попытались научить генерировать фото котов. Однако, это для ИИ оказалось куда более сложной задачей.

снимки можно увидеть на сайте thiscatdoesnotexist.com. Но будьте осторожны, котики выглядят уродливо.

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Как и в случае с человеческими фото, использовали алгоритм под названием StyleGAN. Но фото людей отличались невероятной реалистичностью. А в случае с котиками, они выглядят как картины Пикассо – некоторые части тела прикреплены совсем не туда.

Почему нейросеть не справилась с котиками

Исследовательница Джанелль Шейн предполагает, что причина может быть в разнообразии массивов данных, на которых училась нейросеть.

The Style-GAN results are posted and of course I went straight to its 100,000 generated cats.

gancats are the best.https://t.co/C3DyXXYj08 pic.twitter.com/hdbatWP7g8 — Janelle Shane (@JanelleCShane) 5 февраля 2019 г.

"Искусственный интеллект должен учиться генерировать кошек в разных позах, под разными углами, часто – с другими котами, мебелью, людьми, даже с текстами-подписями на картинках. Модель, которая генерирует портреты людей, получила гораздо уже задачу: работать с человеческими лицами с видом спереди. Если бы ей поручили генерировать человеческие тела или одежду, особенно в различных позах, тоже возникли бы проблемы", – пояснила ученый.

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