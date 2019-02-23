Искусственный интеллект создает фото котов: выглядят они жутко

98 Читати новину українською
Фото реального котика
Фото реального котика / besplatka.ua

Ранее Техно 24 сообщал, что нейросеть научили генерировать фотографии несуществующих людей. И их фото выглядели очень реалистично. На этот раз Искусственный интеллект попытались научить генерировать фото котов. Однако, это для ИИ оказалось куда более сложной задачей.

снимки можно увидеть на сайте thiscatdoesnotexist.com. Но будьте осторожны, котики выглядят уродливо.

Читайте также: Это мое: создали технологию, которая "отвоюет" вашу часть кровати

Как и в случае с человеческими фото, использовали алгоритм под названием StyleGAN. Но фото людей отличались невероятной реалистичностью. А в случае с котиками, они выглядят как картины Пикассо – некоторые части тела прикреплены совсем не туда.

Почему нейросеть не справилась с котиками

Исследовательница Джанелль Шейн предполагает, что причина может быть в разнообразии массивов данных, на которых училась нейросеть.

"Искусственный интеллект должен учиться генерировать кошек в разных позах, под разными углами, часто – с другими котами, мебелью, людьми, даже с текстами-подписями на картинках. Модель, которая генерирует портреты людей, получила гораздо уже задачу: работать с человеческими лицами с видом спереди. Если бы ей поручили генерировать человеческие тела или одежду, особенно в различных позах, тоже возникли бы проблемы", – пояснила ученый.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Оскар-2019: список номинантов престижной премии
сегодня
27789
Теги: Техно Искусственный интеллект Новости Техно
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новые смарт-часы Galaxy Watch Active: что умеют и сколько будут стоить в Украине
22 февраля 15:16 Новые смарт-часы Galaxy Watch Active: что умеют и сколько будут стоить в Украине
100
Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E: цена и характеристики стильных фитнес-браслетов
21 февраля 11:11 Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E: цена и характеристики стильных фитнес-браслетов
245
Samsung Galaxy S10: флагманскую линейку смартфонов представили официально
20 февраля 22:54 Samsung Galaxy S10: флагманскую линейку смартфонов представили официально
1650
Революционный гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили официально
20 февраля 21:53 Революционный гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили официально
1604
Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2019: видео
20 февраля 20:55 Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2019: видео
1395
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук