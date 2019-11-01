Искусственный интеллект создает музыку в стиле дэт-метал: ее можно послушать

Запустили YouTube-канал, на котором играет музыка, сгенерированная нейросетью. Музыка играет в режиме реального времени. Она "вдохновлена" дэт-метал группой Cannibal Corpse.

Как передает Naked Science, этот канал запустила группа Dadabots. Музыка звучит очень правдоподобно. Поэтому эта трансляция демонстрирует продвинутые возможности искусственного интеллекта.

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Как создали музыку? В 2017 году авторы проекта опубликовали статью о генерации тяжелой музыки нейросетью. За основу взяли нейронную сеть GPT-2. ЕЕ используют для генерации связных текстов.

Этот алгоритм учился на на 40 ГБ постов с сайта Reddit, а затем настраивался на треках группы Cannibal Corpse. В результате искусственный интеллект научился имитировать музыку этой группы.

ИИ создает музыку в стиле дэт-метал: видео

К трансляции добавлены субтитры, поэтому если вы не разберете слова на слух, то текст можно будет понять, прочитав.

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