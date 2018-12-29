Искусственный интеллект создал интерактивную карту солнечных панелей

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Искусственный интеллект создал интерактивную карту солнечных панелей
Искусственный интеллект создал интерактивную карту солнечных панелей / Фото из свободных источников

Система искусственного интеллекта, разработанная исследователями из Стэнфордского университета, создала карту солнечных панелей в США. Разработка получила название DeepSolar и выполнила задание, которое ей поставили разработчики, всего за несколько недель.

Об этом сообщает "Популярная механика".

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Вручную вести подсчет общего количества солнечных панелей, разумеется, очень неудобно. Для решения данной проблемы специалисты из Стэнфордского университета разработали систему глубокого обучения DeepSolar, предназначенную для анализа спутниковых снимков и картирования всех видимых солнечных панелей в США.

В ходе работы система определила множество таких панелей, будь то частные установки на крышах домов или установки на больших солнечных фермах. С работой DeepSolar, как отмечается, справилась всего за несколько недель, в то время как обычный подход мог бы потребовать года (и в итоге данные бы уже успели устареть).

Інтерактивна карта сонячних панелей в США
Интерактивная карта солнечных панелей в США

На основе полученных данных власти могут более точно определять стратегии по переходу на возобновляемые источники энергии и, например, отслеживать, насколько активно осуществляется переход на солнечную энергетику в том или ином регионе.

Отметим, что всего DeepSolar насчитала около 1,47 миллиона солнечных панелей в США. Наиболее высокая концентрация солнечных панелей наблюдается на юго-западе страны, в частности в Калифорнии. С помощью данных, полученных системой, была составлена ​​карта солнечных панелей США, которая в интерактивном виде доступна на странице проекта.

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Теги: Новости США Техно Искусственный интеллект Возобновляемая энергетика
Источник: Техно
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