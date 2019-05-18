Искусственный интеллект создал рецепт виски: детали

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Искусственный интеллект создал рецепт виски: детали
Искусственный интеллект создал рецепт виски: детали / Knife media

Шведский производитель виски Mackmyra и финская компания Fourkind выпустили первый в мире виски, рецепт которого создал искусственный интеллект.

Для создания уникального напитка искусственный интеллект проанализировал все виски Mackmyra, сгенерировав 70 миллионов новых видов. Машина собирала "идеальный" рецепт, комбинируя компоненты самых успешных и продаваемых видов, а также учитывая вкусы покупателей и тренды.

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Насколько качественный виски разработал ИИ. Позже алгоритм отсеял "неудачные" варианты и оставил золотисто-желтый односолодовый виски с травяными нотками аниса, имбиря, белого перца и цитрусовой цедрой.

Компании успокаивают, что этот эксперимент не означает, что у людей заберут эту профессию.

Хоть искусственный интеллект и создал рецепт виски, мы больше зависим от опыта и знаний человека,
– отметила мастер винокурни Mackmyra Анджела Д'Орацио.

Что это событие означает для производителей виски. По ее словам, алгоритмы – лишь инструмент в руках человека, а не конкурент. К тому же у роботов и программ нет вкусовых рецепторов, которые могли бы оценить алкоголь. Образцы виски сначала отправят на дегустацию, а только потом запустят в производство. Первую партию, вероятно, выпустят осенью 2019-го года.

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Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект
Источник: Техно 24
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