Искусственный интеллект восстановил картину Пикассо: фото

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ИИ восстановил картину Пикассо
ИИ восстановил картину Пикассо / nplus1

Ученый Университетского колледжа в Лондоне Энтони Бурашед, вместе с коллегой из Oxia Plus Джорджем Канном разработали искусственный интеллект, который помогает раскрашивать картины Пабло Пикассо, которые были спрятаны под другими полотнами.

Как пишет nplus1, нейросеть может перенести стилистику одного изображения на другое.

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Эта нейросеть уже помогла восстановили картину, которую обнаружили под картиной Пикассо "Старый гитарист". Под этим рисунком была изображена женщина. Чтобы ее раскрасить, специалисты обратились к стилю картины "Жизнь".

Штучний інтелект відновив картину Пікассо
Восстановленная картина Пикассо

Также была восстановлена картина, размещенная под произведением "попрошайка, сидящая на корточках". Эта картина была нанесена поверх чужого произведения. Вероятно, другая картина принадлежит кисти Сантьяго Рузинола.

Правда, отгадать на 100% точно, как выглядела картина под другим рисунком, алгоритм не может. Разработчики отмечают, что алгоритм требует доработки. Однако, такой способ восстановления утерянных картин показывает потенциал использования современных технологий в искусстве.

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Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект Исскусство
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