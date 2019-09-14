Искусственный интеллект закончил симфонию известного композитора: видео

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Искусственный интеллект завершил симфонию, которая не была дописанной более 100 лет
Искусственный интеллект завершил симфонию, которая не была дописанной более 100 лет / techxplore.com

На австрийском фестивале Ars Electronica сыграли конец симфонии, которую дописал искусственный интеллект. Он закончил симфонию автора на основе его музыкального стиля.

Искусственный интеллект завершил симфонию № 10 Густава Малера, которая оставалась недописанной более 100 лет, сообщает TechXplore.

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Искусственный интеллект изучал первые минуты симфонии и предлагал четыре варианта продолжения. Ученые отбирали наиболее подходящие, после чего снова запускали нейросеть.

Ученые говорят, что все предложенные нейросетью варианты были удачными и результат их порадовал. По их мнению, окончание композиции идеально сочетается с оригинальным началом.


аРобот стоит на сцене во время "незавершенного проекту Малера" на фестивале Ars Electronica

Музыкальный оркестр исполняет конец композиции Малера, дописанный искусственным интеллектом: видео

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Теги: Новости Техно Техно Искусственный интеллект
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