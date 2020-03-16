Испания применяет беспилотники для информирования о мерах против коронавируса: видео

Полиция Мадрида приняла решение применить беспилотники, оборудованные громкоговорителями, с целью информирования граждан о необходимости оставаться дома в период эпидемии.

Таким образом жителям испанской столицы отмечают, что выходить из дома нужно только в случае крайней необходимости, сообщает Gizmodo.

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Мы не стесняемся использовать любые меры, которые есть в нашем распоряжении, для обеспечения вашей безопасности, и безопасности каждого. Хотя, некоторые из вас доставляют немало хлопот,

– говорится в твиттере полиции.

Видео, опубликованное в твиттере полиции Мадрида, демонстрирует работу таких беспилотных дронов на улицах города.

Дополнительные меры информирования

Такие меры дополнительного инфорирования вместе с полицией организует регулятор аэронавигации Испании – ENAIRE. Службы объединились для совместной координации действий в ходе операции с применением беспилотников.

Как страна реагирует на COVID-19

Премьер-министр страны Педро Санчес в субботу объявил о введении чрезвычайного положения и общенациональной строгой изоляции в течение 15 дней из-за коронавируса. Правительство заявило, что принимаются меры для защиты населения страны, сдерживания распространения заболевания и укрепления системы здравоохранения.

Испания была второй страной в Западной Европе, которая ввела карантин для всего населения, которое составляет 47 миллионов человек.

По данным Министерства здравоохранения Испании и местных СМИ, в воскресенье в стране было 7 753 подтвержденных случая и 288 смертей. Почти половина из них находится в регионе Мадрид, то есть в столице страны и ее окрестностях.

Лица, которые нарушили карантин в Испании, могут быть оштрафованы на сумму до 600 000 евро и приговорены к тюремному заключению.

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