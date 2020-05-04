Исследователь купил на eBay старые бортовые компьютеры электромобилей Tesla с данным владельцев

Независимый исследователь из США обнаружил неудаленную информацию в проданных на eBay подержанных электронных блоках управления (ECU) и блоках управления MCU (Media Control Unit) электромобилей Tesla. Там можно найти данные предыдущих владельцев, включая имена пользователей и пароли к аккаунтам Google или Spotify, которые хранятся в этих бортовых компьютерах в незашифрованном виде.

Исследователь сразу сообщил Tesla о своей находке и проблемах с неудаленными из электронных блоков данными. В компании начали расследование этого инцидента, сообщает Electrek.

Не пропусти Илон Маск одним твитом обвалил акции Tesla и сообщил, что продает все свое имущество

Как отреагировала Tesla

В компании пояснили, что после замены в рамках гарантийного обслуживания или ремонта все старые блоки очищаются перед утилизацией.

Bad news Sunday. If you had infotainment computer in your Tesla replaced (model3 FSD upgrade, mcu2 retrofit, mcu1 emmc fix or any other fixe requiring computer swap) - consider all accounts you logged into from the car compromised and change pwds.https://t.co/sCs7elRoyk — green (@greentheonly) May 3, 2020

Оказалось, что эта процедура делается только в заводских условиях. А в сервисных центрах специалисты после проведения работ могут просто выбросить эти ненужные блоки в мусорный контейнер без предварительного удаления с них данных. Иногда по этим блокам просто ударяют несколько раз молотком, приводя их в нерабочий вид.

Впрочем, часто микросхемы внутри блоков остаются невредимыми после такого воздействия. Далее эти устройства попадают на вторичный рынок запчастей и могут использоваться злоумышленниками для взлома различных аккаунтов их бывших владельцев. Причем продаются такие поврежденные блоки по 5-10 долларов.



​Сейчас множество таких подержанных блоков ECU для Tesla продаются на eBay

Другие проблемы подержанных Tesla

Ранее владельцы подержанных электромобилей Tesla столкнулись с неожиданной проблемой – флэш-память в одном из блоков управления бортовой системы начинает выходить из строя, что приводит к полному обездвиживанию и блокировке машины. Для ремонта необходима замена элемента блока управления MCU (Media Control Unit), которая может быть сделана бесплатно по гарантии, а после окончания срока гарантийного обслуживания такая услуга уже будет стоить до 3 000 долларов.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно