Исследователь купил на eBay старые бортовые компьютеры электромобилей Tesla с данным владельцев
Независимый исследователь из США обнаружил неудаленную информацию в проданных на eBay подержанных электронных блоках управления (ECU) и блоках управления MCU (Media Control Unit) электромобилей Tesla. Там можно найти данные предыдущих владельцев, включая имена пользователей и пароли к аккаунтам Google или Spotify, которые хранятся в этих бортовых компьютерах в незашифрованном виде.
Исследователь сразу сообщил Tesla о своей находке и проблемах с неудаленными из электронных блоков данными. В компании начали расследование этого инцидента, сообщает Electrek.
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Как отреагировала Tesla
В компании пояснили, что после замены в рамках гарантийного обслуживания или ремонта все старые блоки очищаются перед утилизацией.
Оказалось, что эта процедура делается только в заводских условиях. А в сервисных центрах специалисты после проведения работ могут просто выбросить эти ненужные блоки в мусорный контейнер без предварительного удаления с них данных. Иногда по этим блокам просто ударяют несколько раз молотком, приводя их в нерабочий вид.
Впрочем, часто микросхемы внутри блоков остаются невредимыми после такого воздействия. Далее эти устройства попадают на вторичный рынок запчастей и могут использоваться злоумышленниками для взлома различных аккаунтов их бывших владельцев. Причем продаются такие поврежденные блоки по 5-10 долларов.
Сейчас множество таких подержанных блоков ECU для Tesla продаются на eBay
Другие проблемы подержанных Tesla
Ранее владельцы подержанных электромобилей Tesla столкнулись с неожиданной проблемой – флэш-память в одном из блоков управления бортовой системы начинает выходить из строя, что приводит к полному обездвиживанию и блокировке машины. Для ремонта необходима замена элемента блока управления MCU (Media Control Unit), которая может быть сделана бесплатно по гарантии, а после окончания срока гарантийного обслуживания такая услуга уже будет стоить до 3 000 долларов.
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