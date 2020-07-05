Несколько лет назад виртуальная реальность была постоянно на слуху, но сейчас ажиотаж вокруг этой технологии пошел на спад. Среди главных причин – недостаток качественного VR-контента и технические особенности, вызывающие у многих людей так называемую киберболезнь.

Пользователей просто укачивает и у них начинает болеть голова. Американские исследователи разработали набор инструментов, позволяющий навсегда забыть о дискомфорте.

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Как удалось подойти к решению киберболезни

Набор инструментов, который получил название GingerVR, был создан на базе Unity программистами из Университета Техас в Сан-Антонио (UTSA). По словам разработчиков, их решение позволяет снизить болевые ощущения или даже полностью их устранить. Они уверены, что это позволит окончательно решить проблему киберболезни в будущем.

"Киберболезнь" – это угроза для пользователей виртуальной реальности, которая потенциально может произвести огромное влияние на индустрию VR. Негативные симптомы, с которыми сталкивается пользователь, способны снизить производительность человека, ограничить обучение и помешать принятию решений.

По мнению исследователей, до 50% всех людей подвержены данной проблеме. Некоторые со временем способны привыкнуть, тогда как у других болезненные ощущения настолько сильны, что они снимают гарнитуру через несколько секунд использования.

Набор инструментов GingerVR получил свое название в честь растения, которое способствует избавлению от тошноты. Программисты заявляют, что методика реализует 8 различных сценариев снижения киберболезни. Все они легко интегрируются в существующие решения и не вызывают конфликтов.