Исследователи нашли решение одной из главных проблем виртуальной реальности
Несколько лет назад виртуальная реальность была постоянно на слуху, но сейчас ажиотаж вокруг этой технологии пошел на спад. Среди главных причин – недостаток качественного VR-контента и технические особенности, вызывающие у многих людей так называемую киберболезнь.
Пользователей просто укачивает и у них начинает болеть голова. Американские исследователи разработали набор инструментов, позволяющий навсегда забыть о дискомфорте.
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Как удалось подойти к решению киберболезни
Набор инструментов, который получил название GingerVR, был создан на базе Unity программистами из Университета Техас в Сан-Антонио (UTSA). По словам разработчиков, их решение позволяет снизить болевые ощущения или даже полностью их устранить. Они уверены, что это позволит окончательно решить проблему киберболезни в будущем.
По мнению исследователей, до 50% всех людей подвержены данной проблеме. Некоторые со временем способны привыкнуть, тогда как у других болезненные ощущения настолько сильны, что они снимают гарнитуру через несколько секунд использования.
Набор инструментов GingerVR получил свое название в честь растения, которое способствует избавлению от тошноты. Программисты заявляют, что методика реализует 8 различных сценариев снижения киберболезни. Все они легко интегрируются в существующие решения и не вызывают конфликтов.