Исследователи обнаружили еще 19 галактик, где неизвестно почему отсутствует темная материя

Это открытие значительно повышает количество галактик, в которых ученые не могут зафиксировать наличие темной материи. До сих пор считалось, что без темной материи формирование галактики невозможно. Если данные подтвердятся, то современная теория формирования Вселенной окажется ошибочной.

Темная материя

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По предположению ученых, она составляет примерно 22 процента Вселенной. Несмотря на то, что непосредственно ее никто не наблюдал, поскольку она не излучает свет, она имеет силу притяжения, с помощью которой атомы собираются вместе и постепенно формируют галактики.

Наличие темной материи можно косвенно определить по скорости вращения галактики, которая будет выше, чем если бы она состояла только из барионов материи. Это ускоренное вращение свойственно каждой галактике во Вселенной. Однако недавно ученые обнаружили, что это не всегда так.

Первые открытия

Впервые сообщение об обнаружении галактики, в которой нет темной материи, появилось в марте 2018 года. Команда астрофизиков из Йельского университета указала, что средняя скорость шаровых скоплений в галактике NGC 1052-DF2 совпадает с баріонною моделью. Однако другие ученые считали эти выводы спорными, пишет Life Science.



Галактика NGC 1052-DF2

Новый метод

Впоследствии были найдены новые примеры таких галактик. В частности, недавно в журнале Nature Astronomy вышла статья, в которой описаны 19 новых карликовых галактик, которые не имеют, судя по всему, темной материи. Расчеты астрофизиков были сделаны с применением нового метода, который позволяет выделить движение атомов водорода, что не учитывали предыдущие методы.

Однако, полной уверенности нет и сейчас, поскольку есть "систематические пропуски" в измерениях, которые еще только предстоит заполнить. Например, если угол галактики относительно Земли измерить некорректно, в расчетах появится ошибка.

Однако если измерения подтвердятся, и окажется, что в ряде галактик отсутствует темная материя, современные теории формирования Вселенной – в частности, модель Лямбда-CDM – придется отбросить.

Что такое модель Лямбда-CDM?

Это современная космологическая модель, в которой пространственно-плоская Вселенная заполнена, помимо обычной барионной материи, темной энергией (описываемой космологической постоянной Λ в уравнениях Эйнштейна) и холодной темной материей (Cold Dark Matter). Ее часто называют стандартной моделью космологии большого взрыва, потому что она объясняет наличие и структуру космического микроволнового фона, крупномасштабную структуру скоплений галактик, и распределение водорода, гелия, лития и кислорода в нашей Вселенной.

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