Исследователи представили впечатляющий материал для будущего холодильников

Технологии охлаждения, которые используются в холодильниках и кондиционерах, это многомиллионный бизнес. Есть несколько подходов к производству этой техники, и международная команда исследователей приблизилась к реализации еще одного.

Существует три класса технологий калорического охлаждения – магнитокалорический, электрокалорический и эластокалорический. Все они "зеленые" и не выделяют пары. Магнитокалорический метод –самый старший из них, разрабатывается в течение 40 лет и вскоре выйдет на рынок, сообщает Phys.org.

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Новая технология охлаждения

Ученые под руководством профессора Ичиро Такеучи создали эластокалорический материал с помощью 3D-печати из сплава никеля и титана. Он оказался не только потенциально гораздо более эффективным, чем современные технологии охлаждения, но и полностью безопасным для окружающей среды. Дополнительным преимуществом стало и то, что материал можно быстро масштабировать для использования в габаритных устройствах.

Слабое место эластокалорических материалов – их неустойчивость к износу. Люди ожидают, что их холодильники или кондиционеры будут работать лет десять минимум. Поэтому команда ученых тщательно протестировала свою разработку.

Что такое эластокалорический эффект?Замечали ли вы когда-нибудь, как охлаждается шарик, из которого выпускают воздух или нагревается при растяжении резиновая лента для фитнеса? Это проявление эластокалорического эффекта – изменения температуры материала, вызванное адиабатическим растяжением или сжатием. Таким свойством обладают не только полимеры, но и металлические сплавы.

За четыре месяца материал прошел миллион циклов, однако его способность к охлаждению не ослабла. Это прорыв, ведь некоторые эластокалорические материалы обнаруживают признаки разрушения уже после нескольких сотен циклов.

Профессор Такеучи разрабатывал свою технологию на протяжении десяти лет, после того как получил премию за выдающееся изобретение года в 2010 году. В 2014 году Министерство энергетики США назвало эластокалорическое охлаждение "наиболее перспективной технологией". Теперь его разработка вплотную приблизилась к коммерциализации.

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