Исследователи разработали революционную солнечную панель с рекордной эффективностью

За экологическими способами добычи энергии будущее, и уже скоро они станут экономически выгодными. Технологии не стоят на месте, и солнечные панели постоянно совершенствуются, становясь дешевле и долговечнее. Новая разработка американских исследователей может стать действительно революционной, приблизившись к порогу эффективности в 50%.

Технология была разработана учеными из Национальной лаборатории возобновляемой энергии (США). Созданный ими солнечный элемент продемонстрировал рекордную эффективность на уровне 47,1%. Это сделало его самым эффективным решением в мире на данный момент, рассказывает New Atlas.

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Характеристики солнечной панели

Созданное устройство получило название "солнечный элемент III-V с шестью контактами", поскольку состоит из шести различных типов фотоактивного слоя, включающих различные материалы. Всего было привлечено около 140 слоев, упакованных в панель, которая тоньше человеческого волоса.

Исследователи уточняют, что рекордных показателей удалось достичь при яркости света, которая в 143 раза превышает солнечную. Для достижения заявленных значений можно использовать специальные зеркала с фокусировкой. В обычных условиях эффективность солнечного элемента достигает 39,2%, что также вполне неплохой результат.

Другой важный прорыв

Еще одним достижением команды стали тандемные солнечные элементы, являющиеся фотоэлементами с двумя различными типами фотоактивных слоев. В этом случае один слой был сделан из перовскита, в то время как другой является комбинацией меди, индия, галлия и селена, которую команда называет CIGS.

Перовскит собирает видимый свет, в то время как CIGS предназначается для инфракрасного излучения. Для улучшения контакта между двумя слоями команда добавила слой атомов рубидия. Благодаря новой методике удалось достичь показателя эффективности 24,16%.

Это существенный прорыв, поскольку такая технология позволяет изготавливать гибкие солнечные модули. Они очень легкие и устойчивые к облучению, что открывает возможности их применения в космосе.

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