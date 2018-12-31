Исторический момент: китайский аппарат Chang'e 4 успешно сел на обратной стороне Луны

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Chang'e 4 успешно села на обратной стороне Луны
Chang'e 4 успешно села на обратной стороне Луны / Фото из открытых источников

Китайский аппарат для исследования Луны Chang'e 4 в четверг успешно совершил посадку на обратной стороне естественного спутника Земли. Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на обратную сторону Луны.

Об этом сообщило издание CNN.

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Третьего декабря в 4:26 по киевскому времени аппарат Chang'e 4 совершил успешную посадку на обратной стороне Луны.

Миссия Chang'e 4, в которую входит посадочный аппарат и ровер, была запущена в космос на борту ракеты "Великий поход 3B" 8 декабря с площадки космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Китая Сычуань.

Поскольку период обращения Луны вокруг собственной оси совпадает с периодом обращения вокруг Земли, Луна постоянно обращена к нашей планете одной и той же стороной, одновременно другая его сторона, "обратная", оказывается недоступной для наблюдений с Земли.

В своей программе исследования Луны Китай широко использует международное сотрудничество: так, четыре научных инструменты для этой миссии разработаны и построены учеными из Нидерландов, Германии, Швеции и Саудовской Аравии.

Глава NASA поздравил достижения коллег из Китая, отметив важность и историчность момента.

Что делать Chang'e 4 на Луне?Научными задачами миссии будут астрономические наблюдения на низких частотах радиодиапазона, проведения осмотров местности и форм рельефа, анализ минерального состава и структуры верхних слоев лунной поверхности, а также изучение нейтронного излучения и нейтральных атомов – что позволит составить представление об условиях на обратной стороне Луны, согласно CNSA .

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Теги: Луна Китай Техно Космос
Источник: 24 Канал
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